Az EBESZ Választási Megfigyelési Missziót küldött Magyarországra

Szerző: Gondola

2026. február 28. 13:05

Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) február 26-án a magyar hatóságok meghívására és korábbi igényfelmérő missziója ajánlásai alapján

Választási Megfigyelési Missziót indított az április 12-ei parlamenti választások megfigyelésére.

A misszió vezetője Eoghan Murphy. A misszió központi munkacsoportja 15 nemzetközi szakértőből áll, akik Budapesten tartózkodnak.

Március 7-től további 18 hosszú távú megfigyelő kezdi meg a munkáját az ország egész területén.