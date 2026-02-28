Donald Trump: az Egyesült Államok megtámadta Iránt

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 28. 13:26

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen - jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

"A célunk az amerikai nép védelme az iráni rezsim felől érkező fenyegetések ellen" - jelentette ki videóüzenetében az elnök, azzal vádolva Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék.

Trump hangsúlyozta: az amerikai művelet célja az iráni rakéták és a rakétagyárak megsemmisítése.

Hozzátette, hogy meg fogják semmisíteni az iráni haditengerészetet is.

"Garantálni fogjuk azt is, hogy Irán soha nem tesz szert atomfegyverre"

- szögezte le, azt vetve Teherán szemére, hogy a tavaly júniusi, az iráni nukleáris létesítményeket célzó amerikai csapásokat követően megpróbálta újrakezdeni atomprogramját.

Az elnök emellett azzal vádolta a síita államot, hogy az általa kiképzett és támogatott milíciák révén az évek során számos támadást intézett a Közel-Keleten állomásozó amerikai egységek ellen. Trump "a terrorizmus elsőszámú finanszírozójának" nevezte Iránt.

"Ebből elég volt, ezt nem tűrjük tovább. Meg fogják tanulni, hogy senki nem provokálhatja büntetlenül a világ legerősebb hadseregét" - szögezte le.

Trump megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát, a rendőrséget és a fegyveres erőket, hangsúlyozva, hogy amennyiben ezt még most megteszik, akkor amnesztiában részesülnek, ellenkező esetben "a biztos halál vár rájuk".

Az iráni néphez fordulva kijelentette: eljött az idő, hogy átvegyék a kormányzást, és arra kérte az embereket, hogy a támadás idején maradjanak biztonságos helyen. Hozzátette: "közel a szabadság órája".

"Éveken át kértetek amerikai segítséget, de sosem kaptatok. Most azonban itt egy elnök, aki megadja nektek, amit kértetek; lássuk, mihez kezdtek vele!"

-fogalmazott.

Az elnök elmondta azt is: Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy a műveletek során minimalizálja az amerikai veszteséget.

Izrael megelőző csapást mért Iránra - jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter.