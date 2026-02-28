Országjárás fórum: Orbán Balázs kampányfőnök Kunszálláson

Szerző: Gondola

2026. február 28. 09:06

A Fidesz-KDNP országjárása keretében rendezték meg a Kunszállási Pikniket, melyre Lezsák Sándor országgyűlési képviselő Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját hívta vendégül, aki a Fidesz országos kampányfőnöke is egyben. Az esemény előtt sajtótájékoztató keretében szóltak hazánk európai és nemzetközi helyzetéről, valamint a kampány aktualitásairól.



Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke kiemelte: azon dolgoznak, hogy

április 12-én újjászülessen az Orbán-kormány politikai erőtere.

Hozzátette, a megújulás nem kizárólag a kampányidőszak feladata, hanem folyamatos politikai munka eredménye. Megjegyezte továbbá, hogy Orbán Balázs kampányfőnöki tevékenysége jelentős szervezőerőt és politikai stabilitást biztosít a kampányfolyamatok hátterében.

Orbán Balázs a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a kormánypártok a magyar emberek újbóli felhatalmazását és bizalmát kérik az ország kormányzására. Mint fogalmazott, rendkívüli időszakot élünk: a tőlünk keletre zajló háborúnak naponta több száz halottja és több ezer sebesültje van.

Rövid távon nem látszik a konfliktus vége, a háborúzó felek elkötelezettek a folytatás mellett,

miközben az Európai Unió vezetése Ukrajnát támogatja, így reális esélye van annak, hogy egy elhúzódó, kiszélesedő konfliktus árnyékában kell élnünk.

Kifejtette: Ukrajna több elvárást fogalmaz meg Magyarországgal szemben, egyebek mellett pénzügyi és katonai támogatást, később akár katonák delegálását is, továbbá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásának támogatását. Emellett elvárásként jelenik meg az orosz energiahordozókról való leválás.

Orbán Balázs hangsúlyozta: miközben Magyarország megérti Ukrajna helyzetét és érdekeit, ezek

a követelések ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel.

A magyarok ki akarnak maradni a háborúból, és nem kívánják, hogy az ország belesodródjon a konfliktusba - fogalmazott. Ukrajna jelenlegi állapotában nem áll készen az európai uniós tagságra, amely Európa biztonsági és gazdasági kockázatait is növelheti.

Rámutatott arra is, hogy az olcsó orosz energiáról való leválás súlyos gazdasági következményekkel járna, veszélyeztetve az energiaárak alacsonyan tartását és a rezsicsökkentés eredményeit. A kormány célja ezzel szemben a magyar családok és vállalkozások támogatása, valamint a gazdaság versenyképességének erősítése.

A politikus szerint

a kijevi vezetés, az európai uniós intézmények és a magyar ellenzék olyan politikai irányváltást sürget, amely támogatná Ukrajna követeléseit,

a háborús szerepvállalást, az EU-csatlakozást és az orosz energiáról való leválást.

A sajtótájékoztató végén Orbán Balázs arra kérte a választókat, hogy a nemzeti petíció aláírásával álljanak ki a háborúból való kimaradás, az ukrán EU-tagság kérdésének körültekintő kezelése, valamint az energetikai szuverenitás megőrzése mellett. Hangsúlyozta: sikeres kiállás esetén olyan időszak következhet, amelyet béke, biztonság és gazdasági stabilitás jellemez.

A kormánypártok ezért arra kérik a választókat, hogy Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületében is támogassák a Fidesz–KDNP jelöltjét, Lezsák Sándort.

Fotók: Vincze József