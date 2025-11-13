Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Google médiaszolgáltatók tartalmait érintő intézkedése miatt

Szerző: MTI

2025. november 13. 16:04

Az Európai Bizottság vizsgálni kezdte, hogy a Google tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételeket alkalmaz-e a médiaszolgáltatók weboldalaihoz való hozzáférésre a Google keresőfelületen, ami - mint emlékezettek - a digitális piacokról szóló uniós jogszabály értelmében kötelező számára - tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság a nyomonkövetési munkája során arra utaló jeleket észlelt, hogy a Google a webhely hírnevével való visszaélésre vonatkozó szabályzata (site reputation abuse policy) alapján hátrébb sorolja a hír- és más médiaszolgáltatók weboldalait és tartalmait a Google keresési eredmények között akkor, ha ezeken a weboldalakon kereskedelmi partnerektől származó tartalmak szerepelnek.

A Google szerint a szabályzat célja az, hogy kezeljenek olyan kísérleteket, melyek állítólag a keresési eredmények rangsorának manipulációjára irányulnak.

Az uniós bizottság vizsgálata kifejezetten a Google említett szabályzatára, illetve annak a médiaszolgáltatókra történő alkalmazására összpontosít. Úgy tűnik ugyanis, hogy a szóban forgó szabályzat közvetlenül befolyásol egy olyan elterjedt és jogszerű módszert, amellyel a médiaszolgáltatók bevételre tesznek szert a weboldalaik és tartalmaik révén - írták.