Megvan a dátum: így fizetik ki a 14. havi nyugdíjat - részletek a Kormányinfóról

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 13. 13:36

Gulyás Gergely bejelentette: részletekben vezetik be a 14. havi nyugdíjat, az első negyedet februárban kapják meg a nyugdíjasok, a 13. havi nyugdíjjal.

A kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amely részletekben történik majd - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta, a korábbi bevált gyakorlathoz ragaszkodnak, amikor ugyanis a 13. havi nyugdíjat bevezették, az is részletekben történt. Így most februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét folyósítják, egyidejűleg a 13. havival. Ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja a nyugdíját, továbbá még 125 százalékát a nyugdíjának - jelezte.

Hozzátette, ezekben a napokban történik meg a nyugdíj-kiegészítés kézbesítése is, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent a nyugdíjasoknak.

Magyarország minden nehézség ellenére képes teljesíteni azt a vállalását, hogy a nyugdíjak reálértékét meg kell őrizni, és amikor lehetőség nyílik rá, emelni kell. Amikor a polgári kormányzás megkezdődött, egy átlagnyugdíj 100 ezer forint alatt volt, most pedig 250 ezer forint felett van - hangsúlyozta.

Közölte azt is: a kormány döntött a kamatstop meghosszabbításáról fél évvel, ez kiterjed a diákhitel kamattámogatásának a meghosszabbítására is, a szerdai kormányülésen tárgyaltak továbbá a kis- és középvállalkozások támogatásáról is.