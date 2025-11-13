Váci KDNP elnök: Göncz Árpád múltja ellentmondásos, nem alkalmas utcanévadásra

Szerző: Gondola

Ványai László, a váci KDNP elnöke szerint Göncz Árpád ellentmondásos múltja miatt nem alkalmas utcanévadásra, vita a Kórház utca átnevezéséről Vácott.

A váci Kórház utca átnevezése körüli vita újabb fejezetéhez érkezett: a váci börtön mellett tartott sajtótájékoztatón Ványai László, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) váci elnöke és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) javaslata alapján Göncz Árpádról elnevezni az utcát „több szempontból is aggályos” - számolt be róla a VácOnline

A politikus felidézte: a börtön melletti utca elnevezése eredetileg az itt működő rabkórházhoz kapcsolódik. A DK országgyűlési képviselőjelöltje, Juhász Béla, Sződliget polgármestere, Makrai Zsolt a DK váci képviselője és Ferjancsics László, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület politikusa azonban most azt szeretnék, hogy az utca Göncz Árpád, a rendszerváltás utáni első köztársasági elnök nevét viselje, mivel Vácott raboskodott.

Ványai László szerint ez a kezdeményezés több okból is megosztó. Nem jellemző, hogy közéleti szereplőről utcát nevezzenek el, mert ez a közvélemény számára vitát és feszültséget szülhet - mondta.

A képviselő rámutatott: a városi névadományozási bizottság is aggályosnak ítélte a javaslatot, mégis a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogatásával a testület elé került. A döntés jövő héten várható.

„Göncz Árpád nem testesítette meg a nemzeti egységet”

Ványai részletesen kitért Göncz Árpád politikai szerepére is, emlékeztetve arra, hogy az egykori államfő az SZDSZ politikusaként lett köztársasági elnök.

Államfőként sem tudta megtestesíteni az ország egységét, pártpolitikus maradt - fogalmazott.

Példaként megemlítette: az Antall-kormány idején Göncz közel harminc törvényt küldött normakontrollra, míg a Horn-kormány idején egyet sem - Ványai szerint ez is mutatja az akkori államfő politikai elfogultságát.

Kérdőjelek a börtönévek körül

A sajtótájékoztatón Ványai Göncz Árpád börtönéveit is megemlítette, amelyek szerinte „több kérdést is felvetnek”.

Egyes rabtársak szerint Göncz beépített áruló volt, aki együttműködött a pártállami hatóságokkal. Többen azt állítják, hogy elítélésük bizalmas cellatársi beszélgetések nyomán történt - mondta.

A helyi politikus azt is megjegyezte, hogy Göncz a börtönévek alatt irodalmi fordításokat készíthetett és nyelvet tanulhatott, miközben más elítélteknek erre nem volt lehetőségük.

Váci Fidesz-KDNP: cél a társadalmi béke és a megosztottság elkerülése

Ványai hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP célja a társadalmi béke és a megosztottság elkerülése.

Nem szeretnénk, hogy egy közterület elnevezése politikai viták forrása legyen. Azt kérjük, hogy a javaslat kerüljön le a napirendről - mondta.

A képviselő felidézte: korábban a KDNP Regőczi István atyáról szerette volna elnevezni az utcát, akit a váciak jól ismertek és tiszteltek, ám ezt a baloldali többségű testület elutasította. Most viszont - jegyezte meg - ugyanők egy megosztó politikus, Göncz Árpád nevét javasolják.

Megosztottság az ellenzéki oldalon is

A KDNP-s politikus szerint az ellenzéki pártok sem egységesek a kérdésben. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén Inotay Gergely, Vác alpolgármestere támogatta az átnevezést, míg Tótváradi-Nagy Bence kijelentette: semmilyen politikusról nem támogatna közterület-elnevezést.

Ez is mutatja, mennyire megosztó az ügy, még a javaslatot benyújtó oldalon sincs egység - tette hozzá Ványai.

A képviselő végül kijelentette:

A tények mentén, a nyilvánosság eszközeivel érvelünk, és bízunk abban, hogy Vác városában nem politikai alapon döntenek egy közterület elnevezéséről - számolt be róla a VácOnline váci híroldal

Főkép: Ványai László, a váci KDNP elnöke sajtótájékoztatót tart a Kórház utca átnevezési előterjesztésével kapcsolatban. Fotó: GRT/VácOnline