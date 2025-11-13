A nyelvünk a magyarság végvára - Semjén Zsolt üzenete a Magyar Nyelv Napján

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 13. 09:03

A Magyar Nyelv Napja alkalmából Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és Magyarország miniszterelnök-helyettese videóüzenetben méltatta a magyar nyelvet és annak nemzetmegtartó erejét. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: „nyelvében él a nemzet” - s ez nem csupán szép mondás, hanem történelmi tapasztalat, amely a magyarság fennmaradásának záloga volt a legnehezebb időkben is.

Semjén Zsolt a felvételben úgy fogalmazott, hogy „a nyelvünk a végvár, a magyarság végvára”, amely akkor is megtartotta a nemzetet, amikor a magyar állam külső támadások következtében összeomlott. Példaként említette a török hódoltság korát, a reformkort megelőző évszázadokat, valamint a trianoni békeszerződés utáni időszakot, amikor a határon kívül rekedt magyar közösségek számára a nyelv volt az identitás és az összetartozás legfontosabb kapcsa.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: Magyarország kormánya büszkén támogatja a külhoni magyar oktatási intézményeket, valamint a magyar iskolába járó gyermekeket és családjaikat. Mint mondta, „ma külhonban 230 ezer gyerek jár magyar iskolába”, ami a nemzeti megmaradás záloga.

„A magyarság csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad - és a nemzetrészek akkor maradnak meg, ha magyar oktatás van magyar iskolában, magyar nyelviségben”

-fogalmazott.

Semjén Zsolt emlékeztetett arra is, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében eddig mintegy 1100 ösztöndíjast küldtek a világ különböző pontjaira, hogy ott magyar történelmet, kultúrát és nyelvet tanítsanak a diaszpórában élő magyar közösségeknek.

Üzenetét azzal zárta:

„Küldetésünk, hogy világraszóló magyar kultúránkat és zseniális magyar nyelvünket megőrizzük a magyarság és az egész emberiség javára.”

A Magyar Nyelv Napját 2011 óta ünneplik november 13-án, annak emlékére, hogy 1844-ben ezen a napon fogadta el az országgyűlés a magyar nyelvet államnyelvvé tevő törvényt.