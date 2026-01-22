Azbej Tristan: Pál atya mellett állok! Hadházy megbírságolt tüntetői feljelentették a plébániát a harangozás miatt

Szerző: Gondola

2026. január 22. 06:06

Azbej Tristan államtitkár nyilvánosan kiállt Reisz Péter Pál ferences atya mellett, akit korábban erőszakkal, most pedig jogi úton próbálnak megfélemlíteni. Az ügy előzménye, hogy egy Hadházy Ákos vezette tüntetés alatt megszólalt a Ferenciek téri templom harangja, amit a tüntetés szervezői provokációnak minősítettek.

A harangozás után Pál atya Bibliával a kezében megjelent a templom kapujában, ahol a tüntetők körülvették, egyházellenes rigmusokat skandáltak és fenyegették.

A rendőrség az eset miatt több eljárást indított: garázdaság és a vallásgyakorlás jogának megsértése miatt több személyt pénzbírsággal sújtottak, további ügyekben az eljárás még folyamatban van.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Ateista Társaság egyik aktivistája feljelentést tett a plébánia ellen, arra hivatkozva, hogy a harangozás sértette a tüntetők gyülekezési és véleménynyilvánítási jogát. A keresztényüldözés elleni államtitkár ezt abszurdnak tartja, és az esetet az egyházi személyekkel szembeni megfélemlítésként értelmezi.