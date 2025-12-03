Bakondi György: A terrortámadástól való félelem elveszi az adventi vásárok örömét

Szerző: Gondola

2025. december 3. 19:05

A terrortámadásoktól való félelem egyre inkább beárnyékolja az európai nagyvárosok adventi vásárainak hangulatát – erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szerdai műsorában.

A háttérben a migrációs válság 2015 óta tapasztalható erőszakos cselekményei állnak, amelyek egyre gyakrabban kapcsolódnak nagy tömegeket vonzó eseményekhez, köztük karácsonyi vásárokhoz. A hétvégén Weimarban egy késes fenyegetőző miatt kellett intézkedni.

Bakondi szerint a támadások összefüggenek az illegális migráció „elhibázott kezelésével”.

Felidézte, hogy Nyugat-Európában az elmúlt években fizikai akadályokat kellett telepíteni a gázolásos merényletek megelőzése érdekében, a vásárok biztonsága pedig jelentős költségeket ró az érintett városokra. A főtanácsadó úgy fogalmazott: az elmúlt tíz év áldozatainak száma igen magas, a korábban szórványos támadások pedig mára rendszerszintűvé váltak.

Hangsúlyozta, hogy azokban az országokban, ahol nagy számú illegális bevándorló él, nehezebb a biztonság fenntartása, mert a potenciális elkövetők könnyebben elvegyülhetnek a tömegben. Úgy véli, egyre több nyugat-európai politikus ismeri el, hogy Magyarország 2015-ben helyes döntést hozott a szigorú határvédelemmel és az ellenőrzött beléptetéssel.

Bakondi kitért az EU menekültpolitikájára is: szerinte több tagállam már uniós területen kívüli helyszínekre viszi az eljárásokat, miközben az EU egésze nem követi ezt az irányt.

Felidézte, hogy Magyarországot a gyakorlat fenntartása ellenére továbbra is kötelezettségszegési eljárásokkal sújtják.

A támadástípusok változásáról szólva elmondta: míg korábban szervezett, lőfegyveres és robbantásos merényletek voltak jellemzőek, az Iszlám Állam háttérstruktúráinak megszűnése után a magányos elkövetők és a késes, illetve gázolásos támadások váltak tipikussá.