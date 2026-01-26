Orbán sikeréről ír a Bloomberg

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. január 26. 12:02

Még a Bloomberg is elismeri Orbán Viktor sikerét a szerbiai olajüzletben: a Mol és az oroszok megállapodása komoly politikai nyereséget is hozhat a magyar miniszterelnöknek. A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása hiányzik.

A gazdasági lap arra is felhívja a figyelmet, hogy Szerbia még soha nem került ilyen közel ahhoz, hogy csökkentse az orosz befolyást az energiaiparában azóta, hogy a Gazprom 2008-ban megszerezte a NIS-t. A Bloomberg szerint Alekszandar Vucsics számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a megoldás egy szomszédos országból jött, amely szintén jó viszonyt ápol Moszkvával.

A Mol részvényei idén már mintegy húsz százalékkal erősödtek, ami pozitív visszajelzés a jelenlegi gazdasági környezetben. A Bloomberg értelmezésében ez olyan eredmény, amelyet Orbán Viktor politikai tőkeként is felhasználhat. A lap megjegyzi: a magyar kormányfőt gyakran éri bírálat Brüsszelben és hazai ellenfelei részéről is az Oroszországgal ápolt kapcsolatai miatt, ám ez az ügylet most azt az érvet erősíti, hogy a keleti nyitás kézzelfogható gazdasági előnyökkel jár. A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása szükséges.