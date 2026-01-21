Brüsszel és Magyar Péter hülyének nézi a gazdákat

Szerző: Gondola

2026. január 21. 08:08

Strasbourgban gazdák tüntettek a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ellen, amelyet Brüsszel és több dél-amerikai ország írt alá. Orbán Viktor a tiltakozással összefüggésben bírálta az Európai Bizottságot, amiért a megállapodást a gazdák és a nemzeti parlamentek megkerülésével fogadták el, úgymond ideiglenes alkalmazással lehetővé tették a hatálybalépést parlamenti jóváhagyás nélkül.

Szerinte ez nemcsak a mezőgazdaság jövőjét veszélyezteti, hanem sérti a demokratikus döntéshozatalt is, ezért tartja jogosnak a tiltakozást és Ursula von der Leyen lemondásának követelését.

A demonstráción egyébként megjelent Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is, akit több gazda számonkért korábbi szerepvállalása miatt, miközben pártja európai frakciója támogatja az egyezményt. Magyar Péter később azt állította, hogy az Orbán-kormány korábban maga is támogatta a magyar mezőgazdaságra hátrányos megállapodást, majd nem tett érdemi lépéseket annak megakadályozására, ami nyilvánvalóan nem igaz. A meglehetősen pikáns felvételt itt megtekintheti: