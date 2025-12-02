Budapesten tanácskoztak a Türk Államok Szervezetének diaszpóráért felelős vezetői

Szerző: MTI

2025. december 2. 20:08

Budapest adott otthont a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői hetedik ülésének kedden - tájékoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága.

Az eseményen Nacsa Lőrinc, az eseményt szervező államtitkárság vezetője köszöntötte a résztvevőket, a TÁSZ tagállamai - így Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán - diaszpóráért felelős minisztereit és intézményvezetőit, valamint a TÁSZ főtitkárát, Kubanicsbek Omuralievet.

Nacsa Lőrinc a közlemény szerint elmondta: Magyarország megfigyelő tagja a Türk Államok Szervezetének, és ez az első alkalom, hogy egy megfigyelő tagállam szervezi meg a diaszpóravezetők legmagasabb szintű tanácskozását.

Az államtitkár megtiszteltetésnek nevezte a magyar kormány számára, hogy otthont adhat ennek a magas szintű találkozónak, amely kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a részt vevő országok megismertessék egymással diaszpórapolitikájukat és megosszák egymással a diaszpórapolitikát érintő legjobb gyakorlatokat.

Nacsa Lőrinc előadásában bemutatta Magyarország diaszpórapolitikáját. Hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a diaszpórában élő magyarságra.

Elmondta: ennek a kiemelt figyelemnek az egyik legelső fontos mérföldköve az egyszerűsített honosítási eljárás - a kettős állampolgárságról szóló törvény - elfogadása volt, amelynek köszönhetően már 1 millió 200 ezer honfitársunk vált közjogilag is a magyar nemzet részéve.

A diaszpóra szempontjából a másik legfontosabb mérföldkőként a Magyar Diaszpóra Tanács 2011-es létrehozását említette, amely a magyar diaszpóra legmagasabb szintű egyeztető fóruma.

Az államtitkár beszámolt a Kőrösi Csoma Sándor-programról, amit a magyar nemzetpolitika zászlóshajójának nevezett, valamint ismertette a magyar kormány egyéb, a diaszpórát segítő programjait: a többi között az Erősödő Diaszpóra Programot, a hétvégi magyar iskolák találkozóját, a diaszpóra fiataljainak szervezett táborokat és a nekik szóló ösztöndíjrendszert.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a részt vevő országok képviselői elismerően szóltak a magyar diaszpórapolitikáról, és számos programot, így a Kőrösi Csoma Sándor-programot követendő példának nevezték.

Hozzátette: a részt vevő diaszpóravezetők megállapodtak abban, hogy a jövőben tovább erősítik egymás között az együttműködést a diaszpórapolitika terén - áll a közleményben.