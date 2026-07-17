Csúcsteljesítmény a magyar tőzsdén

Szerző: Gondola

2026. július 17. 11:06

Kereskedésindító csengetés Varga Mihály és Kármán András részvételével - írta a Gondolának elküldött tájékoztatójában s Magyar Nemzeti Bank.

Az elmúlt időszakban a Budapesti Értéktőzsde újabb rekordokat döntött, a növekvő teljesítménynek pedig a teljes magyar gazdaság, a cégek és a lakosság is nyertesei – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) ünnepélyes kereskedésindító csengetésén Kármán András pénzügyminiszterrel és Tóth Tiborral, a BÉT vezérigazgatójával. A jegybankelnök kiemelte:

a Magyar Nemzeti Bank továbbra is elkötelezett a stabilitás megőrzése mellett, amelyhez a tőzsde teljesítménye is nagyban hozzájárul.

Varga Mihály rámutatott: a hazai tőzsde mérete több mint négy és félszeresére nőtt az elmúlt bő tíz évben, a részvénykibocsátók száma pedig közel 40-nel emelkedett, így jelenleg már 154 vállalat papírjai forognak a hazai kereskedésben. A BUX-index értéke rendre történelmi csúcsokat állít be, így ma már a 140 ezres szint közelében teljesít,

a Budapesti Értéktőzsde minden mutató alapján a világ élvonalába került,

a régióban pedig Varsó után a második legfontosabb tőzsde – tette hozzá. A jegybankelnök kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank szemszögéből a lakossági megtakarítások tőzsdei becsatornázásának további növelése különös jelentőséggel bír. Jelenleg a lakosság 124 ezer milliárd forintot meghaladó pénzügyi vagyonnal rendelkezik, amelynek szabadon felhasználható része mintegy 26 ezer milliárd forintot tesz ki, így még mindig van lehetőség a továbblépésre. Varga Mihály felhívta a figyelmet arra is: a BÉT eredményei jól illeszkednek a Magyar Nemzeti Bank általános célrendszeréhez, amelynek központi eleme a stabilitás. Ennek tükrében az elmúlt bő egy év eredményesnek bizonyult, hiszen az infláció júniusban 1,7 százalék volt, a forint-euró árfolyam a tavaly áprilisi 410 forintos szinthez képest ma már 360 forint körül alakul,

a tartalékok összege pedig rekordszinten, 61 milliárd eurón áll.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a rendezvényen úgy fogalmazott: meggyőződésünk, hogy a magyar tőkepiac erősítése közös érdek, amely hozzájárul a hazai vállalkozások versenyképességének javításához, a beruházások ösztönzéséhez és a gazdaság hosszú távú növekedéséhez. A Budapesti Értéktőzsde a jövőben is nyitott és konstruktív partnerként kíván hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez, amely ezeket a célokat szolgálja - zárul a Magyar Nemzeti Bank Gondolához elküldött anyaga.