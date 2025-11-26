Debrecen városa betlehemet állított Rómában

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 26. 09:07

Az adventi időszak legelső betlehemét Debrecen városa állította fel Rómában kedd este a Római Magyar Akadémia díszudvarán, ahol Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore bazilika főpapja áldotta meg a művészi alkotást. Debrecen küldöttsége szerdán a vatikáni menhelyen oszt ételt.

A Római Magyar Akadémia közel száz éves történetében ez az első alkalom, hogy betlehemet állítottak fel. A betlehem a palotának az utcáról is jól látható udvarára került.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szentév alkalmából, a Római Magyar Akadémia és az abban működő Pápai Magyar Intézet (PMI) meghívására, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, adományozta a betlehemet, amely az olasz főváros magyar kulturális intézete tulajdonában marad. Az idei karácsonyi időszakban a betlehem egészen január 6-ig látható.

A gyermek Jézus születését ábrázoló jelenet avatásán Rolandas Makrickas bíboros áldását adta a betlehemre. A főpap a Santa Maria Maggiore pápai bazilikát vezeti, amely egyebek között arról ismert, hogy a szent jászol ereklyéit őrzi.

Rolandas Makrickas az MTI-nek elmondta:

"a Santa Maria Maggiore Jézus születése eredeti helyszínének darabjait őrzi, miközben a Debrecenből érkezett betlehem a magyar kultúra értékeit hordozza magában, és minden nép kultúrája az evangélium üzenetét gazdagítja".

Megjegyezte, a betlehem azonban nem puszta kulturális jelkép vagy karácsonyi díszítés,

"Isten jelenlétét hordozza magában".

A tíz, fából faragott szobor alkotta betlehem Pál Hunor színművész, szobrász, a Csokonai Nemzeti Színház tagjának munkája. A szent család tagjai mellett két angyal, a három napkeleti bölcs, valamint két tipikus magyar pásztor sorakozik.

A kompozíció köré emelt betlehemi helyszínt Matyi Ágota díszlettervező álmodta meg, a kivitelezésben a Csokonai Nemzeti Színház díszletépítő-díszítő munkatársai segédkeztek.

A betlehem avatáson részt vett Papp László (Fidesz-KDNP) debreceni polgármester, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp hajdúdrogi érsek metropolita, Törő András a PMI rektora, valamint Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs Minisztérium tanácsosa számos olasz és magyar meghívottal közösen.

Papp László az MTI-nek elmondta, hogy a "kálvinista Róma" egy darabját helyezték el a betlehemmel az Örök Városban. Hangsúlyozta, hogy egész Debrecen összefogott az ügyért az önkormányzattól kezdve a művészeken át.

"Büszke vagyok arra, hogy Debrecen és Róma kapcsolata ma már ideális, hiszen nem volt mindig így. A fordulópontot II. János Pál pápa 1991-es látogatása hozta meg, amikor a gályarabok emlékművét megkoszorúzta: attól kezdve az összefogás jellemezte a debreceni központú három nagy magyar történelmi egyházat" - jelentette ki Papp László.

A szoborcsoport ünnepélyes átadásán a Kodály Filharmonikusok zeneművészei, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének előadóművészei léptek fel.

A debreceni delegáció szerdán részt vesz az általános audiencián, és átadja XIV. Leó pápának a kiengesztelés koszorúja másolatát, amelyet II. János Pál a vallási megbékélés jegyében helyezett el a gályarabok emlékművénél.

Debrecen képviselői délután a Vatikán területén, a Teréz anya nővérei működtette menhelyen száz adag meleg ételt osztanak ki: Rédai Attila és Tóth Lajos aranyérmes világbajnok mesterszakácsok töltött káposztával készültek.