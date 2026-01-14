Trump lecsapna Iránra?

Szerző: Gondola

2026. január 14. 07:07

Donald Trump amerikai elnök kedden egyeztetést tart nemzetbiztonsági csapatával az Iránnal kapcsolatos lehetséges lépésekről. A döntés összetett, mivel minden opció komoly kockázatokkal jár.

Az egyik fő kérdés – írja a CNN –, hogy Trump ad-e időt a diplomáciának, miután Irán külügyminisztere békülékeny üzeneteket küldött az amerikai különmegbízottnak. Egyes vezető tisztviselők szerint ez arra utalhat, hogy Teherán kész tárgyalni, és érdemes lenne megpróbálni megállapodást kötni. Mások viszont úgy vélik, Irán csupán időt akar nyerni egy esetleges amerikai támadás elkerülésére.

Trump jelezte, hogy nem feltétlenül várna a tárgyalásokra. Amennyiben katonai csapás mellett dönt, mérlegelnie kell, milyen célpontokat érintsenek a támadások: az iráni nukleáris program maradványait, kormányzati épületeket Teheránban vagy a biztonsági apparátushoz kötődő létesítményeket.

Egy esetleges csapás néhány napon belül történhetne meg.

Ha az elnök a katonai akciónál enyhébb eszközöket választ, szóba jöhetnek kibertámadások, új szankciók vagy az iráni internet-hozzáférés erősítésére irányuló lépések.

Minden döntést az iráni válaszlépések kockázata mellett mérlegelnek. Az amerikai kormány attól tart, hogy egy támadás megtorlást válthat ki az amerikai érdekek ellen a térségben, illetve akár növelheti is az iráni rezsim belföldi támogatottságát. Ugyanakkor az is kockázatot jelent, ha Trump végül semmilyen lépést nem tesz, mert az alááshatja korábbi fenyegetéseinek hitelességét.