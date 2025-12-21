Erdélyi magyarjaink Orbán Viktorban bíznak

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21. 16:05

Erdélyi magyarjaink a nemzethez tartozónak tartják magukat, odafigyelnek arra, mi történik Belső-Magyarországon, aki tud, szavazással is részt vesz a magyar közéletben.

Az erdélyi magyarok körében Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus, több mint 90 százalékuk bízik benne, míg a magyar ellenzéki politikusok bizalmi indexe a román pártok népszerűségi szintjén áll - derült ki a kolozsvári SoDiSo Research által készített, a Maszol.ro hírportál által ismertetett közvéleménykutatásból.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Eurotrans Alapítványa számára készített felmérés következtetéseiről Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt a hírportálnak, egy vasárnap megjelent interjúban. Elmondása szerint az erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív felmérés adataiból egyértelműen kiderül, hogy

az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a jövő tavaszi magyarországi választásokon,

és mi következik utána.

"Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla. Ugyanakkor

az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság.

Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony" - idézte a Maszol az RMDSZ stratégiai igazgatóját.

A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

"Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást. A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna - ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Ez a támogatottság annak köszönhető, hogy

az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját,

amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta" - mondta Antal Árpád.

A Maszol érdeklődésére Barna Gergő szociológus megerősítette, hogy a felmérést a SoDiSo Research közvélemény-kutató cég végezte az Eurotrans Alapítvány megbízásából, 2025. november 6-22. között, 1225 fő személyes megkérdezésével.

A kutatás a felnőtt korú erdélyi magyar népességre reprezentatív, az eredményei 95%-os valószínűséggel, 2,9 százalékos hibahatárral érvényesek. A minta súlyozásánál a 2022-es romániai népszámlálás adatait vették figyelembe régió, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint.