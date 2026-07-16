Európa-liga selejtező: A Fradi az előző hetinél jobb játékkal akar győzni

Szerző: Gondola

2026. július 16. 10:09

Vezetőedző és védő, Osváth Attila válaszolt az újságírók kérdéseire a hazai UEL-selejtező előtt a Ferencvárosi T. C. tájékoztatóján Budapesten a fradi.hu tudósítása szerint.

Borbély Balázs, a legnagyobb magyar futballcsapat mestere - fradi.hu

A labdarúgócsapat Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf góljával 2-1-re nyert a Vojvodina otthonában az UEFA Európa Liga 1. selejtezőkörének első mérkőzésén. A visszavágót július 16-án, csütörtökön 20:15-től rendezik meg a Ferencváros Stadionban.

„Játékrendszert váltottunk, így támadásban és védekezésben is ki kell vennem a részemet, de megvannak azok a taktikai fegyvereink, amelyekkel be tudok segíteni mindkét helyzetben.

A vezetőedző örül is neki, ha a szélső védők csatlakoznak a támadásba.

Igen, változott a szerepem és próbálom minél többször segíteni a támadásokat.” – kezdte Osváth Attila, akit az új játékrendszerről és megváltozott szerepköréről kérdeztek az újságírók.

A jobb bekket ezután a csapat körüli hangulatról és az első meccs tanulságairól is kérdezték.

„Sok új dolog érkezett az új edzővel, de abszolút pozitív változásokról beszélhetek. A közeg kifejezetten jó irányba fejlődött, a csapategység igenis látszódik a csapaton. Azt is elmondhatom, hogy a múlt héthez képest előrébb léptünk. A héten a hiányosságokat próbáltuk kijavítani annak érdekében, hogy csütörtökön még eredményesebben tudjunk játszani. Kint is kemény meccsre számítottunk, nekik és nekünk is voltak helyzeteink. Csütörtökön is

küzdelmes mérkőzésre számítok.

Ők vissza akarnak jönni a párharcba, nekünk viszont az a célunk, hogy kontrolláljuk a játékukat és jó, eredményes focival rukkoljunk elő.” – tette hozzá Osváth Attila.

Borbély Balázs vezetőedző állt a sajtó képviselőinek rendelkezésére.

„Különleges érzés

az első hazai meccsre készülni”

– kezdte Borbély Balázs a mérkőzés előtti Telekom-nyilatkozatában. „Ugyanakkor ugyanúgy készülök rá, mint egy másik mérkőzésre, viszont biztosan lesz egy kis lámpaláz, de próbálok a legjobban koncentrálni és felkészülni a feladataimra. Az első meccshez még annyit tennék hozzá. Talán túl maximalista vagyok és visszanézve a felvételeket,

láttam sok jó dolgot, de azt is, hogy a játék minden elemében még tudunk hova fejlődni.

Rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, de az első meccsen megfelelő, jó teljesítményt nyújtottunk” – mondta Borbély Balázs, majd válaszolt a Fradinál a Lisztes Krisztiánt, Lenny Josephet érintő kérdésekre.

„A munka ugyanaz, mint más csapatnál, de nyilván

Magyarország legnagyobb labdarúgócsapatánál vagyok vezetőedző,

amely a nyomás szempontjából is egészen más. Tudtam, hogy miért és hova jövök. Próbálok a munkára koncentrálni, végezni a dolgom és tisztában vagyok vele, hogy a Fradinál milyen nyomás alatt kell teljesíteni” – válaszolta vezetőedzőnk.

„Lenny Joseph azért nem kezdett Újvidéken, mert előtte néhány nappal érkezett vissza a világbajnokságról, és csak pár napot töltöttünk együtt. Lisztes Krisztián olyan teljesítmény nyújtott, mint a csapat: voltak jó és voltak nem jó pillanatai, de ő még a visszatérés folyamatában van. Ugyanakkor nagyon hiszek benne, nagyon tehetséges, a magyar futball egyik fontos játékosa lehet. Viszont arról beszéltünk, hogy néhány hetet be kell áldoznunk arra, hogy maximális erővel tudjon játszani. Amint ezt meglépi, onnantól kezdve nő az önbizalma és rövid időn belül nagyon jó szintre tudjuk őt hozni” – magyarázta Borbély Balázs, akit zárásként a visszavágó fontos előnyeiről is kérdeztek a sajtó munkatársai.

„A Vojvodina egy jó képességű csapat. Hazai környezetben játszhattak, kvázi a 12. játékosuk a közönség volt és ez bizony a stadionban és a pályán is érezhető volt. Motivált és szervezett csapatot láthattunk. Úgy utaztunk Szerbiába, hogy egy olyan eredményt érjünk el, ami egy jó előny lehet a hazai visszavágóra.

Amiért mentünk, az megvan.

Ugyanakkor továbbra is nagyon tisztelni kell az ellenfelünket, de nagy önbizalommal lépünk pályára, mert tisztában vagyunk a képességeinkkel és a hazai pálya előnyeivel. Tudom, hogy mire képes a stadion közönsége itthon, a szurkolóinkkal nagy dolgokra lehetünk képesek és biztos vagyok benne, hogy megadják a kellő lökést, hogy a következő körbe lépjünk” – zárta sajtótájékoztatóját Borbély Balázs a fradi.hu tudósítása szerint.