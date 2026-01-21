Papírforma: Az EP újabb 90 milliárd eurós hitelt szavazott meg Ukrajnának

Szerző: Gondola

Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban jóváhagyta, hogy az EU 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Ukrajna megsegítésére. A szavazáson 658 képviselő vett részt: 499 igen, 135 nem és 24 tartózkodás mellett ment át a javaslat. A döntés összhangban van a tagállami vezetők decemberi politikai megállapodásával.

A hitelt Ukrajna a következő két évben kapná meg:

60 milliárd eurót fegyverbeszerzésekre,

30 milliárd eurót az állami költségvetés stabilizálására.

A kölcsönből Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt.

A sürgősség oka, hogy Ukrajna finanszírozása csak 2026 első negyedévéig biztosított, utána államcsőd fenyegetné. Az eredeti terv, az orosz jegybank EU-ban befagyasztott vagyonának felhasználása politikai okok miatt meghiúsult.

Az EP most magát a hitelfelvételt engedélyezte; a pénz folyósításához még további jogszabály-módosításokra és az EP–Tanács megállapodására van szükség. A költségvetési támogatás egy részét reformokhoz, jogállamisági és korrupcióellenes feltételekhez kötik.