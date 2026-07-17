Fidesz-frakció: Segítség helyett hidegzuhany

Szerző: NKT

2026. július 17. 20:11

Több száz kilométer azbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza Párt ehhez képest csak 12 kilométernyi területen, a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be.

Ezek szerint 249 településen nyugodtan éljenek tovább az emberek az azbesztszennyezéssel.

A Kormány hátat fordított 249 településnek, több tízezer magyar embernek.

Magyar Pétert és Gajdos Lászlót nem érdekli, hogy családok ezrei lélegezhetik be nap, mint nap az azbesztport. Ezek a családok a kormány segítségét kérték, a kormány pedig cserben hagyja őket, hátat fordít nekik.

Magyar Péter oszták-magyar vegyesbizottság létrehozását ígérte, Gajdos László pedig arról beszélt, hogy "mindent el fogunk követni, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát". Ha ez minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását!

Gajdos László lelkesen posztol a kóbor állatok itatásáról, vagy a muraközi lovak helyzetéről, de

az azbesztszennyezéssel élő településeken élőknek hátat fordít.

Gajdos Lászlónak ezek szerint a kóbor állatok is fontosabbak, mint azok a családok, akik a szennyezésnek vannak kitéve. Ez a Tisza kormány egyik legnagyobb szégyene.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy az ellenzék helyett végre az országgal és az emberek problémáival kezdjen el foglalkozni és ígéretének megfelelően hozza meg az azbeszttel szennyezett területek kármentesítéséhez szükséges döntéseket!

Kiadó: Fidesz-frakció

