Fidesz: Magyar Péter átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását
A Fidesz szerint Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását - reagált az ellenzéki párt a miniszterelnök pénteki Facebook-bejegyzésére, amelyben a Tisztitótűz műveletről és Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter felelősségéről is írt.
"Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszterét,
Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja.
Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is" - írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz.
"A miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel
bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást,
bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül" - zárul a Fidesz közleménye.
Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött, de a Fidesz szétesése máris exponenciálisan gyorsul.
A kormányfő úgy fogalmazott, az "Orbán-bábok néhány hete még nagy mellénnyel osztották az észt, most pedig sorra dobják be a törülközőt".
Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere
néhány napig még megpróbálhat bebújni
az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el - írta Magyar Péter.