Fidesz: Magyar Péter átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 16:36

A Fidesz szerint Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását - reagált az ellenzéki párt a miniszterelnök pénteki Facebook-bejegyzésére, amelyben a Tisztitótűz műveletről és Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter felelősségéről is írt.

"Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán-kormány volt miniszterét,

Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja.

Így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is" - írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz.

"A miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel

bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást,

bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül" - zárul a Fidesz közleménye.

Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisztítótűz művelet még csak most kezdődött, de a Fidesz szétesése máris exponenciálisan gyorsul.

A kormányfő úgy fogalmazott, az "Orbán-bábok néhány hete még nagy mellénnyel osztották az észt, most pedig sorra dobják be a törülközőt".

Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere

néhány napig még megpróbálhat bebújni

az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el - írta Magyar Péter.