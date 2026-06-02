Fidesz: Magyar Péter fejezze be a köztársasági elnök támadását!

Szerző: MTI

2026. június 2. 22:07

A Fidesz felszólítja Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását.

Az ellenzéki párt az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében a kormányfő berlini kijelentésére reagált.

A Fidesz szerint

a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése,

aki hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét "gyalázza", és "akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra".

A Fidesz

felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán.

"Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!" - írták.