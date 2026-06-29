Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 29. 06:36

Fölényes győzelmet aratott a Fidesz–KDNP jelöltje az időközi polgármester-választáson Szelevényben – derül ki a valasztas.hu adataiból. Kerekesné Holló Helgát a szavazatok 43,38 százalékával választották meg újra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település élére.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A polgármesterrel együtt települési képviselőket is választottak a szelevényiek, a hat képviselőt tizennyolc jelölt közül választották ki. A jelöltek közül 17-en függetlenek voltak, egy pedig a Fidesz–KDNP színeiben indult.

A testületben bejutott képviselők mindannyian függetlenek.

A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57,40 százaléka, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselő-testület április 2-án döntött a feloszlásáról.