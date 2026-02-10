Fontos határidő: február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatásba

Szerző: Gondola

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló felsőoktatási képzésekre az E-felvételi rendszerben a felvi.hu oldalon. Ez vonatkozik az alapképzésekre, osztatlan képzésekre, mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre is.

A felvi.hu-n elérhető felvételi tájékoztató tartalmazza a teljes képzéskínálatot és minden fontos információt a jelentkezésről. A jelentkezők munkáját pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb segédanyagok is támogatják.

A jelentkezéshez továbbra is Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazás szükséges, és a jelentkezést február 15-én éjfélig hitelesíteni kell, különben érvénytelen.

Alapesetben három jelentkezési hely díjmentes, további legfeljebb három hely megjelölése esetén jelentkezési helyenként 2000 forintos díjat kell fizetni. A kiegészítő eljárási díj befizetésére a jelentkezési határidő után, február 16-tól számított 15 napon belül van lehetőség.