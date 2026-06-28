Franciaországban legalább ezer halálesetet okozott a kánikula
Franciaországban az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban - jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén, kiemelve, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog.
"Június 24. óta körülbelül
ezer a többlethalálozás száma a nem végleges adatok szerint
az előző hónapokban rögzített halálesetekhez képest" - közölte a hatóság, amely a halálesetek számának 40 százalékos növekedését állapította meg.
Bár a kormány még nem hozott nyilvánosságra adatokat, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma "a szokásosnál magasabb".
Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a
11 napig tartó történelmi hőhullám
után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezren vesztették életüket. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség késleltetett hatása az emberi szervezetre nagy terhet ró a kórházakra, és jelentős többlethalálozásra lehet számítani.