Fülöp Attila: A megváltozott munkaképességűek is értékes munkát tudnak végezni

Szerző: Gondola

2025. december 3. 08:05

A megváltozott munkaképességű emberek is értékes munkát tudnak végezni – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (MEREK) látványműhelyének megnyitásán.

A Margit körúton megnyílt a Reptető nevű látványműhely és bolt, ahol megváltozott munkaképességű, főként mozgássérült emberek kézműves termékei készülnek és vásárolhatók meg. A hely célja nem a sajnálatkeltés, hanem annak bemutatása, hogy ezek az emberek értékes, minőségi munkát végeznek.

A vásárlók személyesen találkozhatnak a készítőkkel, és figyelemmel kísérhetik a munkafolyamatot. Fülöp Attila államtitkár kiemelte: az elmúlt években sok kormányzati lépés történt a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatására.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetője jelezte, hogy az országban számos intézményben foglalkoztatnak ilyen dolgozókat, a Reptető pedig már a második bolt, amely a termékek mindennapi elérhetőségét biztosítja. Fóris Johanna, a MEREK igazgatója szerint a műhely megnyitása egy nyolcéves közös álom megvalósulása volt kormányzati, önkormányzati és civil együttműködéssel.