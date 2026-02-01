GSM-napot rendeznek a szegedi Informatika Történeti Kiállításon
A csaknem negyedszázada használaton kívüli első generációs mobiltelefonjukat is újra kipróbálhatják a látogatók a február 14-i GSM-napon, amelyet a szegedi Informatika Történeti Kiállításon rendeznek meg a Szent-Györgyi Albert Agórában - tájékoztatta a szervező Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az MTI-t.
A közlemény szerint
Magyarországon 1990-ben indult az első mobiltelefon-szolgáltatás, amely Közép-Európában akkor egyedülálló volt.
Az első generációs, NMT-hálózat kiépítését néhány évvel később követte a második generációs, GSM-hálózat kialakítása is. E technológiák alkalmazása alapjaiban változtatta meg az emberek mindennapjait.
Több mint harminc év után már az ötödik generációs mobilhálózat számít hétköznapinak, és az első generáció 2003-as lekapcsolását követően 2023-tól a harmadik generációs rendszer sem üzemel már. Jelenleg országszerte aktívan kutatják a második generáció visszaszorításának és lekapcsolásának lehetőségeit és hatásait.
Az egész napos rendezvényen bemutatják,
miben volt úttörő az első generációs NTM-450, illetve a második generációs GSM rendszer,
és azt is, mi vezetett elévülésükhöz. Előadáson ismertetik az okostelefonok kialakulásának történetét, és a szakemberek kiépítenek egy NMT-450 és egy 2G/GSM mintahálózatot is. Szó esik a két rendszer biztonsági kihívásairól is: kiderül modern eszközökkel miként lehetne lehallgatni a NMT-rendszeren folyó telefonhívásokat, és a látogatók
élőben követhetik, hogyan törik föl a GSM-hálózaton zajló hanghívásokat kódoló A5/1 titkosítást.
Az előadásokat és bemutatókat követően a látogatók tárlatvezetésen ismerhetik meg az Informatika Történeti Kiállítás Európában egyedülálló anyagát.