GSM-napot rendeznek a szegedi Informatika Történeti Kiállításon

Szerző: MTI

2026. február 1. 15:08

A csaknem negyedszázada használaton kívüli első generációs mobiltelefonjukat is újra kipróbálhatják a látogatók a február 14-i GSM-napon, amelyet a szegedi Informatika Történeti Kiállításon rendeznek meg a Szent-Györgyi Albert Agórában - tájékoztatta a szervező Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az MTI-t.

A közlemény szerint

Magyarországon 1990-ben indult az első mobiltelefon-szolgáltatás, amely Közép-Európában akkor egyedülálló volt.

Az első generációs, NMT-hálózat kiépítését néhány évvel később követte a második generációs, GSM-hálózat kialakítása is. E technológiák alkalmazása alapjaiban változtatta meg az emberek mindennapjait.

Több mint harminc év után már az ötödik generációs mobilhálózat számít hétköznapinak, és az első generáció 2003-as lekapcsolását követően 2023-tól a harmadik generációs rendszer sem üzemel már. Jelenleg országszerte aktívan kutatják a második generáció visszaszorításának és lekapcsolásának lehetőségeit és hatásait.

Az egész napos rendezvényen bemutatják,

miben volt úttörő az első generációs NTM-450, illetve a második generációs GSM rendszer,

és azt is, mi vezetett elévülésükhöz. Előadáson ismertetik az okostelefonok kialakulásának történetét, és a szakemberek kiépítenek egy NMT-450 és egy 2G/GSM mintahálózatot is. Szó esik a két rendszer biztonsági kihívásairól is: kiderül modern eszközökkel miként lehetne lehallgatni a NMT-rendszeren folyó telefonhívásokat, és a látogatók

élőben követhetik, hogyan törik föl a GSM-hálózaton zajló hanghívásokat kódoló A5/1 titkosítást.

Az előadásokat és bemutatókat követően a látogatók tárlatvezetésen ismerhetik meg az Informatika Történeti Kiállítás Európában egyedülálló anyagát.