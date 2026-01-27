Szerző: Gondola

Ha hinni lehet a Financial Times értesüléseinek, az Egyesült Államok szigorú feltételhez kötné az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat: Washington csak akkor vállalna kötelezettséget Kijev védelmére, ha Volodimir Zelenszkij beleegyezik a Donbasz átadásába Oroszországnak.

A lap nyolc, a tárgyalásokat ismerő forrásra hivatkozik. E szerint az amerikai ajánlat része lenne, hogy békeidőben fokozott fegyverszállításokkal erősítenék az ukrán hadsereget, amennyiben Ukrajna kivonja csapatait az általa ellenőrzött donbaszi területekről.

Ez éles ellentétben áll Zelenszkij korábbi várakozásaival, aki arra számított, hogy már januárban aláírhatják a biztonsági garanciákról és egy háború utáni „jóléti tervről” szóló megállapodást az Egyesült Államokkal.

Ukrán és európai tisztviselők úgy látják, Washington ezzel nyomást gyakorol Kijevre, hogy elfogadja azokat a területi engedményeket, amelyeket Moszkva követel. Egy magas rangú ukrán forrás szerint az amerikai fél rendszeresen „fékez”, amikor a garanciák aláírására kerülne sor, ami növeli a bizonytalanságot Washington elkötelezettségét illetően.

A Fehér Ház ugyanakkor határozottan cáfolta a Financial Times állításait. Anna Kelly helyettes szóvivő szerint az értesülések „teljes mértékben valótlanok”, és az Egyesült Államok szerepe kizárólag a felek közelítése a béke érdekében. Egy másik amerikai forrás azt hangsúlyozta, hogy Washington nem kényszerít területi engedményeket Ukrajnára, és a garanciák a felek közötti megállapodástól függenek, amelynek tartalmát Moszkva és Kijev határozza meg.

A cikk emlékeztet:

a Donbasz stratégiai és szimbolikus vörös vonal Ukrajna számára, amelyet a közvélemény-kutatások is megerősítenek.

Bár Oroszország négy éve harcol a térségért, még mindig nem tudta teljesen elfoglalni azt. Korábban felmerült egy „szabad gazdasági övezet” vagy demilitarizált zóna ötlete is, semleges felügyelettel, de Ukrajna ezt csak akkor fogadná el, ha a területet továbbra is ukránként ismernék el.

Az amerikai biztonsági ígéretek a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmi kötelezettséget is tartalmaznának, ám Moszkva továbbra is ragaszkodik az ukrán csapatok teljes kivonásához a Donbaszból.

Ukrán tisztviselők attól tartanak, hogy a régió elvesztése további orosz előrenyomulást tenne lehetővé.

A tárgyalások Abu-Dzabiban folytatódtak, amelyeket az amerikai különmegbízott konstruktívnak nevezett, és mind Washington, mind Kijev szerint a diplomáciai egyeztetések tovább folytatódnak.