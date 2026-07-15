Haragosait elgázoló pécsi ámokfutó

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 17:06

Az első fokon kiszabott kilenc év fegyházbüntetés súlyosítását indítványozta Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki a járdán ütötte el gépkocsival haragosait és a közlekedési szabályokat megszegve a gyalogosok biztonságát is veszélyeztette 2024 májusában Pécs belvárosában - közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.

Az ügyészség közelményében azt írták: a vádlott családja haragban állt a sértettek családjával és a bűncselekmény napján - 2024. május 17-én délelőtt -

a két sértett férfi egy pécsi belvárosi üzletházban megkergette a vádlottat és barátnőjét.

A vádlott ezután az üzletház melletti parkolóba

hívta rokonságát,

mialatt a két sértett férfi egy közeli mezőgazdasági boltban bozótvágót vásárolt, majd szintén a parkolóba mentek, ahol a másik családdal vitatkozni kezdtek.

A vádlott a vita egy pontján beült a parkolóban álló egyik autóba, majd a járdán álló sértettek közé hajtott és elütötte mindkettőjüket úgy, hogy

az ütközés erejétől mindkét sértett a levegőbe repült, majd a földre esett.

A vádlott ekkor letért a járdáról, az úttestre hajtott, ezzel pedig egy másik gépkocsi vezetője csak a járdára felhajtva tudott kitérni az ütközés elől. A vádlott ekkor visszafordult, a járdán ment tovább a gépkocsival úgy, hogy a gyalogosoknak sietve kellett kitérniük előle, s ismét megpróbálta elütni az egyik sértett férfit, de nem járt sikerrel.

A vádlott ekkor a parkolóba hajtott,

testvére beült mellé, majd elmenekültek

a helyszínről. A rendőrök egy forgalmas belvárosi utcán fogták el őket, a gépkocsit akkor már a vádlott testvére vezette.

Mivel a vádlott szándéka a két férfi életének kioltására irányult, az elsőfokú bíróság a férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés miatt kilenc év fegyházbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett és a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú élet elleni bűncselekményt a köznyugalmat súlyosan megzavaró módon elkövető vádlottal szemben a törvényi minimum alatti szabadságvesztés nem alkalmas a büntetési célok elérésére, ezért annak súlyosítását indítványozta - olvasható a vádhatóság közlemnyében.