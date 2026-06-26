Szerző: MTI

2026. június 26. 10:06

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet.

Oroszi Beatrix tisztifőorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de

szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére.

Jelezte: extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius-fokot, több térségben

a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat.

Kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót.

Hangsúlyozta, a hőség nemcsak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek.

A hőség miatt a legnagyobb veszélyben a legidősebbek és a legfiatalabbak - a csecsemők és kisgyerekek - vannak, de ezen kívül a várandós nők, a szív-érrendszeri betegek, a légzőszervi betegek, a cukorbetegek, a mozgásukban korlátozott emberek, a hajléktalanok, valamint mindazok, akik a szabadban fizikai munkát végeznek vagy sportolnak.

A hőség senkit nem kímél,

életkortól függetlenül bárki kimerülhet a hőségtől és bárki lehet rosszul

- figyelmeztetett. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartása is sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet - tette hozzá.

A tisztifőorvos azt tanácsolta mindenkinek, hogy a hőség ideje alatt igyon a megszokottnál többet, lehetőleg vizet,

kerülje az alkoholos és koffeintartalmú italok fogyasztását,

lehetőség szerint 11 és 16 óra körül ne tartózkodjon a szabadban napon, és viseljen könnyű, világos ruhát, ami lehetővé teszi az izzadást.

A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákban szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, használjanak ventilátort, vagy bármilyen más hűtési lehetőséget - folytatta.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a melegben

még pár percre se hagyjanak gyermeket, idős személyt és kisállatokat gépkocsiban,

továbbá csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak vízbe.

Arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Egy telefonhívás, egy pohár víz is életet menthet, hívjuk fel szüleinket, családtagjainkat, kopogjunk át a szomszédhoz, kérdezzük meg, hogy jól vannak-e, kell-e segítség - hangsúlyozta.

A közösségi összefogás életeket menthet - figyelmeztetett, hangsúlyozva, meg lehet nyitni az emberek előtt a klimatizált közösségi tereket, múzeumokat, művelődési házakat, irodákat.

Arra is kitért, a hőség jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre,

akár 400-450 plusz bejelentés is érkezhet naponta a mentőszolgálathoz,

növekszik a sürgősségi betegellátást végző osztályok forgalma, és megduplázódhatnak a balesetek miatti mentőhívások, és egyértelműen nő a halálozások száma is.

Fontosnak nevezte, hogy a szociális ellátórendszer fordítson figyelmet az idősekre és azokra, akik a leginkább ki vannak téve a kockázatnak, és arra is figyelmeztetett: minden munkáltatónak dolga, hogy figyeljen a hőségben munkát végző munkavállalóira, biztosítson számukra védőitalt és pihenőidőt árnyékban.

Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta: az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet,

a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95 százalékos az energiafelhasználás Magyarországon.

A főigazgató beszámolt arról, hogy számos helyen már most működnek vízosztó pontok, párakapuk. Szerdán 346 helyszínen szervezett a hivatal, illetve a vele együttműködő szervezetek és szolgáltatók vízosztást. A feladatokban 2000 ember vett részt, akik több mint 25 250 liter vizet osztottak ki.

Felhívta a figyelmét a hétvégi rendezvények szervezőinek, hogy kötelességük gondoskodni ezek biztonságos lebonyolításról, és arra kérte a szervezőket, hogy nézzék át a korábban megírt terveket a jelenlegi hőmérsékleti viszonyokra tekintettel.

Jelezte,

a vasúti közlekedésben már szükség volt bizonyos pálya- és sebességkorlátozásokra,

ezek folyamatosan tájékoztatnak az ismert információs csatornákon. A Magyar Államvasutak is folytatja a vízosztási programját, szerdán 15 ezer félliteres palack vizet osztottak ki - mondta.

Kádár Pál ismertette, a Védelmi Igazgatási Hivatal információs bázisként, egyfajta adat- és intézkedési központként segíti a kormány munkáját.

A hivatalban fut össze a víziközmű-szolgáltatók, az önkormányzatok, a területi védelmi bizottságok, a meteorológiai szolgálat, a közlekedési szervezetek, illetve a különböző, más szolgáltatók jelentései, adatközlései.

A hivatal felel azért is, hogy amennyiben kormányzati szintű intézkedésre lenne szükség az általános válságkezelési eljárásokon túl, akkor megszülessenek azok a javaslatok, amelyek alapján a miniszterelnök, illetve a kormány dönteni tud.