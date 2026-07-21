Havasi Bertalan: az ügyészség megjelent Fidesz a szervereit biztosító központban

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 15:08

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan a közleményében azt írta:

ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa

Magyarországon.

"Az önkényuralom a mai napon szintet lépett" - értékelt.

Közölte: a Fidesz

sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál,

és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.