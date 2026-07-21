Havasi Bertalan: az ügyészség megjelent Fidesz a szervereit biztosító központban
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 21. 15:08
Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.
Havasi Bertalan a közleményében azt írta:
ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa
Magyarországon.
"Az önkényuralom a mai napon szintet lépett" - értékelt.
Közölte: a Fidesz
sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál,
és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.
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