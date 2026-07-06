A Fidesz sajtófőnöke üzent a jobboldali médiának

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 6. 09:37

Havasi Bertalan volt Déri Stefi YouTube-műsorának vendége. A Fidesz sajtófőnöke beszélt pártja történelmi vereségéről és a jobboldali sajtó választások utáni kilátástalan helyzetéről.

Havasi Bertalan most sem ért egyet azokkal, akik „apátiába süllyedtek és nem értik, láthatóan kóvályognak”. Szerinte ha valakinek ez a vereség akkora sokkot jelent, hogy nem tud vele mit kezdeni, az „sürgősen hagyja el a politikai pályát”, és „ne foglalja a helyet tovább a mi sorainkban, a parlamentben meg pláne nem”. A vereség okait elemezve Havasi állítása szerint szakmai vitába szállt Orbán Viktorral is.

Bár a miniszterelnök szerint a párt a digitális térben szenvedett vereséget, Havasi ezzel nem ért egyet, mondván, a politika „nem algoritmusokról szól, hanem karakterekről. Szerinte ha a kampány során a mesterséges algoritmusok helyett a valódi karakterekre építenek, „akkor lehet, hogy nem itt tartanának most”. Elismerte ugyanakkor a tartalmi hibákat: az ellenfél ezermilliárdos ígéreteivel szemben a háborúra és migrációra épített üzenetek már nem voltak elegendőek

Ami még súlyosabb, hogy a kampányban sokszor a valóságtól elrugaszkodottan kommunikáltak, áttörték az emberek tűrőképességének határát, vagy, mint mondta: egyszerűen csak „túltolták”. Emellett a korrupciós vádakra és arra az általános társadalmi érzületre, miszerint „ezek mind lopnak”, nem tudtak megfelelő választ adni. A politikai bukás azonnal magával rántotta a jobboldali médiát is, amely az új kormánnyal szemben a túlélésért küzd.

Havasi az új Tisza-vezetést „bosszútól lihegő, fröcsögő hatalomként” írta le,

amely „buldózerrel le akarja tolni a szakadékba” a polgári konzervatív médiát, esélyt sem hagyva semmiféle együttműködésre. Ennek hatására a szektorban drasztikus leépítések kezdődtek; meglátása szerint a korábbi, nagyjából négyezer dolgozóból szerinte jó, ha 2500 marad. A jövő egyetlen lehetséges útja a brutális racionalizálás, a párhuzamos kapacitások és a városszerte szétszórt stúdiók összevonása, hiszen mostantól az a jelszó, hogy „spórolni kell és össze kell tartani”. A finanszírozás kérdése eközben teljesen nyitott, ráadásul

Havasi rögzítette, hogy

a pártnak hivatalosan „nem dolga, hogy üzemeltessen akár hírportálokat, akár tévéket”.

Arra a felvetésre, miszerint Stumpf István és Navracsics Tibor elvárása alapján a nemzeti tőkésosztálynak kellene megmentenie a médiumokat, Havasi szkeptikusan reagált. Úgy véli, az érintett vállalkozók is nehezebb helyzetbe kerültek, így irreális azt várni, hogy „feneketlen zsákként” az utolsó fillérig kipótolják a korábbi kormányzati lehetőségek megszűnése miatt kiesett forrásokat.