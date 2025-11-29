Hazánk orosz olajcégek részvényeit vásárolhatja meg

Szerző: MTI

2025. november 29. 13:09

A Mol tőkeereje segíthet szanakciók semlegesítésében.

A szankciókkal sújtott orosz kőolajipari vállalatok egy sor érdekeltségének a magyar partnerek részére történő lehetséges eladása is téma volt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai tárgyalásán - közölte az orosz Pervij Kanal televíziónak nyilatkozva Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes, a nyilatkozatról az Interfax orosz hírügynökség számolt be.

"Van ilyen téma, tárgyaltunk róla" - mondta Novak arra kérdésre válaszolva, hogy szó esett-e a tárgyalásokon az orosz olajtársaságok szerbiai, bulgáriai és romániai érdekeltségének eladásáról.

"A magyar partnerek most ebben az irányban dolgoznak. Sok függ a kereskedelmi tárgyalásoktól. Ezt a munkát csendben és nagy nyilvánosság nélkül kell elvégezni" - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Az Interfax idézte a Reuters hírügynökség korábbi beszámolóját, amely szerint a Mol magyar olajtársaság tulajdonrészt szerezhet a NIS szerb olajtársaságban, amelyben az év eleje óta amerikai szankciók hatálya alá eső Gazpromnyefty résztulajdonos.

A Lukoil olajtársaság, amelyet októberben vettek fel a nemzetközi szankciós listára, kénytelen vevőket keresni a külföldi érdekeltségeire - emlékeztetett az Interfax.