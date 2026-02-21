Hidvéghi Balázs: rendkívüli veszély, hogy a Tisza összejátszik Ukrajnával

Szerző: MTI

2026. február 21. 20:04

Súlyos információk kerültek napvilágra, ami miatt még inkább fontos, hogy részt vegyünk a nemzeti petícióban. A Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, és ez rendkívüli veszélyt jelent - írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: a kormányülésen elhangzott beszámoló szerint Magyar Péter müncheni útján a Zelenszkij vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.

A Tisza Párt vezetői pedig azt üzenték "ukrán barátaiknak", hogy készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz gázról és olajról,

ahogy azt az ukránok és Brüsszel már jó ideje követeli - tette hozzá.

Vagyis a Tisza összejátszik az ukránokkal, és ez rendkívüli veszélyt jelent - közölte Hidvéghi Balázs. Hangsúlyozta: ez az összejátszás a Tisza Párt és az ukránok között nem kis dolog.

"Magyar Péter és az emberei a saját lábukba botlanak", úgy igyekeznek megfelelni az összes háborúpárti vezetőnek. Jól látszott ez a müncheni találkozókról készült felvételeken - mondta.

Hidvéghi Balázs szerint ez Magyarországra nézve rendkívüli veszélyt jelent. Azt jelenti, hogy

Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni.

Kész feladni Magyarország békéjét, és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránoknak, kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel - sorolta.

Azt mondta: "Ideje ennek megálljt parancsolni, most a nemzeti petícióval, áprilisban pedig a választásokon". Mondjunk nemet a háborúra, az ukrán követelésekre és a magas rezsire! - fogalmazott Hidvéghi Balázs.