„Holnap ráküldöm az ösztönt!” - Csuja Imre most először beszél a saját életéről

Szerző: gondola

2025. november 24. 14:30

Csuja Imre merész kalandra vállalkozik: december 15-én 19 órakor először áll ki a budapesti MOM Kult színpadára, hogy a saját életéről meséljen. A Jászai Mari-díjas, érdemes művész az EgyÉletem életrajzi stand up sorozatban olyan kollégáihoz csatlakozik, mint Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra vagy Nagy Ervin. Gondolták volna, hogy Csuja Imre Törőcsik Mari kedvéért megtanult egy farmotoros Ikaruszt vezetni? Vagy hogy Donald Sutherlanddel és Brad Pittel is volt közös jelenete? Az előadás előpremierje november 21-én Sopronban, majd november 28-án Szombathelyen lesz, a későbbiekben pedig Székesfehérvárott, Kaposváron, Pápán és Győrött is fellép az Üvegtigris Csokija.

Az EgyÉletem sorozat a stand up és az életrajzi színdarab „keveréke”. A főszereplők életük legfontosabb eseményeit mesélik el humoros, önironikus formában. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Az estek a stand up műfajának megfelelően vidám hangulatúak, de a főszereplők mesélnek életük nehéz vagy érzelmes pillanatairól is. Mert csak ezekkel együtt lehet teljes az életük.

Gondolták volna, hogy Csuja Imre Törőcsik Mari kedvéért megtanult egy farmotoros Ikaruszt vezetni? Vagy hogy fizetés kiegészítésként fuvarosként és piaci árusként is dolgozott, amikor vidéki színházakban játszott? Vagy hogy amerikai filmekben volt közös jelenete Donald Sutherlanddel és Brad Pittel? Vagy hogy volt olyan nap az életében, amikor négy különböző színházi előadásban játszott? És azt, hogy a legfontosabb rendező az életében, az édesanyja volt? Mindezekről mesél életrajzi stand up estjén. Ahogy az Üvegtigris Csokijáról is ki fog derülni, hogy miért esett el a Babettával a film ikonikus jelenetében, vagy hogy is kell inni a legendás „vegyi gyümit”, hogy ne folyjon az összes pálinka a nyakunkba.

Kevés színész dolgozott többet a sikerért, mint Csuja Imre. Ő valóban végigjárta a szamárlétrát, mire felfedezték és népszerű, sikeres művész lett belőle. De mindvégig megmaradt végtelenül barátságos és szerethető embernek. Ezt ezen az esten is bizonyítja. Egyszer egy rendező hosszasan magyarázott neki egy próbán, hogy mit, hogyan kellene csinálnia a színpadon. Csuja csendben figyelt, bólintott és csak ennyit felelt: „Holnap ráküldöm az ösztönt!” Ezen a színházi estén sem fogja vissza magát Imre és „ráküldi az ösztönt”. És ennek mi, nézők, csak örülhetünk!

Csuja Imre: EgyÉletem című előadásának előpremiere 2025. november 21-én 19 órakor Sopronban a Liszt Ferenc Központban volt, majd november 28-án 19 órakor Szombathelyen a Weöres Sándor Színházban lesz. A december 15-i budapesti premier 19 órakor a Momkultban lesz. A későbbiekben december 17-én Székesfehérváron a Köfémben, 2026. január 3-án Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában, január 4-én a Momkultban, január 20-án Pápán a Jókai Mór Művelődési központban és január 24-én Győrött a Richter teremben lép majd fel az Üvegtigris Csokija.

Az EgyÉletem író-rendezője Lévai Balázs, a látványtervező Kőváry Dániel, a fénytechnikus Ács István, a produkciós menedzser Fantoly Nikolett.