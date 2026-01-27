Holokauszt-emléknap–Gulyás Gergely: Magyarország ma biztonságos ország, ahol az európai antiszemitizmus erősödésével szemben a zsidó közösség a legnagyobb biztonságban élhet

Szerző: Gondola

2026. január 27. 17:06

A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján a budapesti Holokauszt Emlékközpontban tartott megemlékezésen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a holokauszt magyar nemzeti tragédia, amelyben a magyar társadalom áldozatként és elkövetőként egyaránt érintett volt.

Rámutatott, hogy a magyar állam nem védte meg polgárait, sőt, tevőlegesen és mulasztással is részt vett a bűnökben, ugyanakkor megemlékezett azokról a hősökről is, akik életüket kockáztatva embereket mentettek.

Gulyás szerint a XX. század bűneivel való szembenézés kötelesség, az emlékezés célja pedig az, hogy megóvjon a jövőbeni tragédiáktól. Kijelentette: Magyarország ma biztonságos ország, ahol az európai antiszemitizmus erősödésével szemben a zsidó közösség a legnagyobb biztonságban élhet.

Ugyanakkor figyelmeztetett az Európában és Amerikában újra erősödő antiszemitizmusra, a radikalizációra és az intoleranciára, hangsúlyozva, hogy a származási alapú megkülönböztetés és a fajelmélet elfogadhatatlan, és soha többé nem kaphat teret.

Grósz Andor, a Mazsihisz és a Holokauszt Dokumentációs Központ kuratóriumának elnöke kiemelte: a holokauszt nem kizárólag a zsidóság ügye, hanem az egyetemes emberi történelem egyik legsötétebb fejezete. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatmillió zsidó és több tízezer roma áldozat nem statisztika, hanem egyének voltak, saját élettel és sorssal. Jelezte: a roma népirtás feltárása máig hiányos, ezért a Holokauszt Emlékközpont idei kiemelt kiállítása a roma holokausztot (pharrajimos) mutatja be.

Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete arról beszélt, hogy a holokauszt egyik legnagyobb tragédiája a világ hallgatása volt. Párhuzamot vont a jelenkorral, hangsúlyozva: a hallgatás a gonoszság cinkosává válhat, ezért időben kell figyelni és cselekedni.

Sommer Katalin, holokauszt-túlélő személyes visszaemlékezésében elmondta, hogyan menekült meg gyermekkorában a Dunába lövésektől, Raoul Wallenberg közbenjárásának köszönhetően. Kiemelte: kötelességének érzi, hogy történetét továbbadja a fiataloknak, hogy a múlt borzalmai ne ismétlődhessenek meg.

A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket helyeztek el az áldozatok emlékére. Január 27-ét az ENSZ 2005-ben nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává, az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulóján.