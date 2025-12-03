Hölvényi György: A humanitárius segítségnyújtás nem válhat a baloldal ideológiai játszóterévé

Szerző: Gondola

A humanitárius segítségnyújtás nem kulturális átalakító program, nem ideológiai export és nem társadalmi kísérlet; ennek figyelmen kívül hagyása az EU saját hitelességét veszélyezteti a világban – szögezte le közösségi oldalán Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának humanitárius segítségnyújtásról szóló jelentéséről.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága a humanitárius segítségnyújtásról szóló jelentésről szavazott, de a dokumentumot Hölvényi György értékelése alapján a baloldali képviselők ideológiai tartalmakkal – főként szexuális jogokra és LGBTQ-kérdésekre vonatkozó elemekkel – terhelték meg.

Ezek a témák szerinte nem kapcsolódnak szorosan a humanitárius segélyezéshez, ahol elsődleges cél az emberek túlélése és a gyors, szakmai alapú segítség. Hölvényi szerint az ilyen politikai kiegészítések az EU hitelességét is veszélyeztetik.

Ezért nem támogatható a jelentést, és hangsúlyozza: a humanitárius tevékenységnek ideológiamentesnek, emberközpontúnak és szakmai alapokon nyugvónak kell maradnia.