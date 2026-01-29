A Honvéd és az FTC közösen kifizeti a csíkszeredai futballcsapatra kirótt rekordbüntetést

Szerző: MTI/Gondola

A Honvéd és a Ferencváros közösen kifizeti a csíkszeredai csapat bírságát a magyar és székely zászlók miatt.

Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a kispesti egyesület és a Ferencváros közösen kifizeti azt a büntetést, amelyet a Román Labdarúgó Szövetség rótt ki a csíkszeredai futballcsapatra azért, mert szurkolói magyar és székely zászlókat lengettek az együttes legutóbbi mérkőzésén.

"A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helye"

- fogalmazott Szijjártó Péter a Budapest Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A kispesti klub elnöke jelezte, azonnal felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, és ügy döntöttek, hogy közösen kifizetik a csíkszeredai csapat büntetését. "Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a Fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak" - jelentette ki Szijjártó Péter.