Ilyen időnk lesz ma

A havazás és havas eső fokozatosan elhagyja az országot délkelet és kelet felé – írja biztatóan a HungaroMet.

Éjféltől északnyugat felől egy gyengébb csapadékzóna érkezik: hajnalig a Dunántúlt, reggelig a középső és északi területeket érintheti. A nyugati országrészben néhol 1–2 cm hó eshet, és átmenetileg ónos eső is kialakulhat. Máshol inkább csak vékony hóréteg várható.

Kedd délelőttől már nem valószínű veszélyes időjárási helyzet.

Az ég többnyire erősen felhős vagy borult marad, bár északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Szórványosan főként keleten fordulhat elő havazás, havas eső vagy eső. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, az éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul.