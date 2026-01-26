Hol rejtőzködik az iráni ajatollah?

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. január 26. 19:04

Egy föld alatti bunkerkomplexumba vonulhatott Ali Hámenei iráni ajatollah, tartva egy esetleges amerikai légitámadástól – írja a Breitbart amerikai híroldal.

Az iráni legfelsőbb vezető fedezékbe vonulásáról szóló hírek azt követően láttak napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: hatalmas amerikai hadiflotta tart a Perzsa-öböl felé, élén a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó anyahajóval. A Breitbart iráni sajtóértesülésekre hivatkozva ír a legfelsőbb vezető meg nem nevezett helyre történő fedezékbe vonulásáról, amelyet szerintük a Washington és Teherán közötti növekvő feszültséggel indokolnak.

Bár az Egyesült Államok korábban elhalasztotta az Irán elleni légicsapásokat, miután Teherán bejelentette, nem végzi ki a 800 tüntetőt, akiket a december végén kirobbant országos szintű tiltakozások során tartóztattak le az iráni biztonsági szolgálatok –, Donald Trump arról is beszélt: nem került le teljesen a napirendről egy Irán elleni légi hadjárat. Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, a The Wall Street Journal fehér házi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Donald Trump folyamatosan győzködi tanácsadóit egy Irán elleni határozott katonai fellépésről.