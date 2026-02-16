Ukrán elemző: Orbán egy varangy

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. február 16. 16:01

Egy ukrán politikai elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, melyek szerint a Tisza Párt vezet a magyar kormánypártokkal szemben, így nem igazán lát esélyt arra, hogy az április 12-i országgyűlési választásokon Magyar Péterék legyőzzék a Fidesz–KDNP-t.

Bogdan Popov szerint ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából. Az ukrán férfi Orbán Viktorra utalva azt mondta: „valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén.” Közben megérkezett a hidegzuhany Magyar Péter számára: már Ukrajnában is kinevetik a Tisza Pártot, ezért

az ellenzék helyett inkább az ukrán hírszerzés segítségével próbálnák megbuktatni Orbán Viktort.

Bogdan Popov szerint ugyanis nem valószínű, hogy a magyarországi ellenzék legyőzné a Fideszt és Orbán Viktort. „Őszintén szólva az én előrejelzésem nem túl biztató, nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon” – fogalmazott.

Az elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek Magyar Péter és a Tisza előnyét mutatják. Szerinte „a magukat Európa-pártinak, liberálisnak mondó pályázatvadász körök” felmérései megbízhatatlanok, és Orbán Viktor választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, azt nagyon nehéz megingatni. Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.

„Mi le tudnánk váltani akár az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel” – jelentette ki. Az elemzése végére persze a már szinte megszokott személyeskedés sem maradhatott el: „Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén. Semmi baj, valahogy kezeljük majd” – mondta az ukrán elemző.