Dr. Simicskó István: A brüsszeli vezetés nem vette észre, milyen változások kezdődtek a világban

Szerző: Gondola

2026. február 3. 07:05

Simicskó István: a polarizált társadalom természetes egy demokráciában, de zavar ez az agresszív, gyűlöletkeltő hang, ami szerintem nem kis részben a Tisza Pártnak köszönhető.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a Demokratának adott interjúban kiemelte, hogy a magyar társadalom természetesen polarizált, de zavarja az agresszív, gyűlöletkeltő politikai hangnem, amelyet szerinte a Tisza Párt is erősít. Szerinte a politikai vitákban vissza kellene térni egy emberibb, mérsékeltebb stílushoz.

A nemzetközi helyzetről azt mondta, hogy az EU vezetése súlyos hibákat követett el, különösen az orosz–ukrán háború kezelésében és a folyamatos fegyver- és pénzügyi támogatásban, ami elsősorban az uniós országoknak árt. A kereszténydemokrata politikus veszélyesnek tartja a migrációs politika és a nemzetek fölötti hatalom erősítésének tendenciáit is, ami a keresztény civilizáció és nemzeti közösségek gyengüléséhez vezet.

Simicskó István hangsúlyozta a keresztény értékek, a nemzeti közösség és a hit fontosságát, mint a civilizáció és az egyén erejének alapját. Megemlítette a magyar kormány családtámogatási és szociális intézkedéseit, például a 13. és 14. havi nyugdíj, a Nők 40 program, valamint a fiatalok és otthonteremtők támogatását, és figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt esetleges hatalomra kerülése veszélyezteti ezeket.

A cikkben kitért arra is, hogy templomépítések és a vallási kezdeményezések hozzájárulnak a keresztény civilizáció megőrzéséhez, miközben Európában a migráció és a globalista folyamatok a társadalmi és vallási kohézió gyengülését okozzák.

Végül kiemelte, hogy a Fidesz–KDNP kormányzás egész Európa jövője szempontjából fontos lehet, és dicsérte Orbán Viktor elkötelezettségét a nemzetek közötti együttműködés és a patrióta politika érdekében.