Molnár Judit: Figyelünk

Szerző: Molnár Judit

2026. február 12. 08:05

Biztos vagyok benne, hogy naponta újabb és újabb „szépségeket” olvashatunk még a hátralevő hetekben. Figyelünk, és nem teszünk lakatot a szánkra, mint a tiszás képviselőjelöltek.

Túl gyorsan telnek a hetek, és túl sok minden történik. Közeleg április 12., és egyre nehezebb elviselni a sok-sok gyűlölködő hergelést a túloldalról. És bár pár hete úgy döntöttem, hogy kihagyok némi időt a megnyilatkozások figyelésében, ez nem megy. Nem csupán azért, mert a nemzeti oldal nagyot megy miniszterelnökünk digitális „hadjáratának” helyszínein, felrázva sok ezer embert, hanem azért is, mert az ellenzéki oldal ugyancsak még jobban rákapcsolt. Döntésemen tehát változtatok, mert nem lehet csöndben maradni.

Kezdődött azzal az irreális, mondhatni pimasz hírrel, hogy a Medián azt állította, hogy „a többség szerint Magyar Péter alkalmasabb miniszterelnök lenne, mint Orbán Viktor.” Nos, ekkor már muszáj volt ismét tudatosan figyelni, sőt másokkal is megosztani, miféle kijelentések hangzanak el a médiumokban, elsősorban az ATV-n, de a HírTV Csörtéjében is. Nézzünk néhányat, amelyek minket is nagyobb sebességbe kapcsolnak, fejezzük ki egyre többen és több helyen, hogy nem hagyjuk magunkat, ha ilyesmiket hallunk a legutóbbi napokból.

Korábbi írásaimban már előfordult a nagyon elfogult Komlódi ügyvéd, aki most a Tisza programját „működőnek és emberségesnek tartja, neki tetszik” –

mondja. Mond azonban olyan képtelenségeket is állít, hogy „Magyarországon megölték a versenyt”, „az emberek nem mernek vállalkozni”, „a liberális gazdaság szitokszóvá vált”, továbbá: „hogy Orbán Viktor a legalkalmasabb miniszterelnök, erre azt tudom mondani, hogy igen, a jelenlegi Magyarországon, de én nem ilyen Magyarországot akarok.” Nem tudom, feltűnt-e az ügyvéd úrnak, hogy a magyar miniszterelnök egy nemzetközi „sztár”, az európai jobboldal (patrióták) példaképe, Donald Trump jó barátja, akit egy alig tízmilliós ország vezetőjeként a világ minden nagyhatalma megbízható tárgyalópartnernek tekint.

Baka F. Zoltán gazdasági újságíró ugyancsak rendkívüli „hazafi”, szerinte „az Egyesült Államokban az értékek menti kiállás működik, itthon nem.” Még a hírességeket is csípőből le tudja szólni: „a Fidesz környéki celebek nekem csereszabatosak, hol Dopeman, hol Dér Heni.” Kérdés: Komlódi és Baka F. vajon miért nem hagyják el végre Magyarországot, ha ilyen rossz itt nekik? Kinek hiányoznának? Hát persze, hogy azért maradnak, mert ilyen jól dolguk máshol úgysem lenne...

Szakonyi Péter, szintén gazdasági zsurnaliszta mindenhol elmondja, hogy „három éve nem képes a gazdaság növekedni”, „az adósságállományt a kormány az elmúlt években megduplázta.” Talán meghallgathatná néha Szijjártó Pétert is, aki a tavalyi évet a legsikeresebbnek tartja a beruházásokat illetően, mert pl. csak az amerikaiak 16 esetben jelentek meg. A mindig szavahihetőnek bizonyult külügyminiszterünkkel szemben az ilyen mondatokat az ún. Tisza-programból, ami egyébként nem más, mint egy ősrégi frázisgyűjtemény, nem kellene elhinni: „véget vetünk a stagnálás, az egy helyben toporgás éveinek”, „az önkény helyett a közérdeket állítjuk a középpontba”. Sőt, már magát a címet is nyugodtan ki lehet nevetni, mivel szintén ősrégi „szakemberek” (Kéri László, Petschnig Mária Zita, Bokros Lajos, stb.) írták le: „Működő és emberséges Magyarország”.

Külön vicces, hogy épp a mindig mindenre kapható Somogyi Zoltán jelenti ki: „ezek az emberek (ti. a Fideszt követők) gyakorlatilag megvehetők, mert alapvetően így működik az orbáni hatalom.” Az örökké habzó szájú Horn Gábor is egyre kevésbé bír magával: „Orbán Putyinhoz jár ki (sic!) tájékoztatásért”. A Tisza programjáról azt állítja, hogy „ez egy élhetőbb Magyarország képe.” Valaki Orbánt már „a Kreml szóvivőjének” is nevezi a műsorban. Ezek szerint a miniszterelnök még az ellenzék szemében is felsőbb szintre lépett, eddig ugyanis a „Putyin pincsije” titulus dívott náluk. Az egyébként vajon megvan nekik, hogy – nagy valószínűséggel – ők és a rokonaik is orosz gázzal fűtenek, finomított orosz kőolajat tankolnak az autójukba és a munkahelyük is (amíg még van) ugyanezt teszi?

Orbán Anita meg, úgy tűnik, későn ébredt fel, mert csak most áll elő a pedagógusbér-emeléssel, mikor már rég túlvagyunk a nagy részén. Mihályi közgazdász nemes egyszerűséggel megszüntetné a kórházak egy részét (legalábbis őszinte). Másikuk számon kéri a kormányt, hogy „hol van az ígért szuperkórház?” Nem kellene legalább egymás között egyeztetniük, mielőtt kinyitják a szájukat (már ha épp szabad nekik)?



Nevetséges a Horváth nevű HVG-s újságíró is: „Szijjártó nem ért a gazdasághoz. Ő a teremfocihoz ért.” Nos, ezt a világ országainak kb. kétharmada, akik külgazdasági miniszterként már tárgyaltak vele, nem így gondolja.

Nem nevetséges viszont a Mandineren megjelent, a Tűzfal-csoportra hivatkozó mondat, egy bizonyos Szepesházi Péter volt bíró félelmetes álmodozása , aki a Ceausescu-házaspár sorsát ő ugyanis Orbán Viktorra és Lévai Anikóra vonatkoztatja. Ez már annyira embertelen, hogy szavak sincsenek rá.

Ugye nem ilyen figurákat akarunk az ország vezetőinek?

