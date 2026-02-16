Orbán: Már mindent tudunk!

Szerző: MTI, Gondola

2026. február 16. 18:05

„Sokan gondolják, hogy a politika unalmas dolog, de én pont az ellenkezőjét gondolom. Ezért is szeretem, hogy a barátaim, harcos társaim ezzel foglalkoznak” - kezdte a beszédét Orbán Viktor a választásra állított országos Fidesz-KDNP jelöltbemutató rendezvénen.

Kiemelte: „55 nappal vagyunk a választás előtt és azt hiszem mindent tudunk, amit a döntéshez tudni kell. Van elég ideje, 55 napja, a választólnak, hogy megfontolják a döntésüket. Ahogy mondtam már önöknek Old Spice kormány, bizonyíték nem ígéret".

A miniszterelnök kijelentette, hogy titkos paktumot kötött Brüsszellel a hétvégén Münchenben a Tisza Párt. Ennek része, hogy lemondanak a vétójogról, támogatják a migrációs paktumot, és beengedik Ukrajnát az unióba. Ők azok, akik végrehajtják Brüsszel parancsait, és ezzel bevisznek minket a háborúba – jellemezte választási ellenfeleiket Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, neki hetente meg kell küzdenie a Tisza Párt megbízóival Brüsszelben.

Emlékeztetett, 2010 után közel 15 ezer milliárd forintot vettünk el a bankoktól, az energiacégektől és a multiktól, hogy odaadhassuk a magyar embereknek. Azt is tudjuk, hogy kik a mi barátaink és kik az ő barátaink. A mi barátaink a nemzetközi béketábor tagjai élükön Amerikával. Az ő barátaik a háborúpártiak élükön a német kancellárral. A hétvégén elmondta, az áprilisi választáson a Tiszát támogatják és azért teszik ezt, mert a választás után feladják Magyarország vétó jogát. Elmondták, hogy addig kell folytatni a háborút, amíg Oroszország ki nem merül. Az oroszok tartalékai jelentősen meghaladják az ukránok tartalékait szerintünk. Ők azt gondolják, hogy azért kell folytatni ezt a háborút, mert Oroszország kimerül és le lehet győzni.

Ezt az elméletet semmi sem támasztja alá - húzta alá a miniszterelnök. A Fidesz politikai közösségéről Orbán Viktor elmondta: elszántak, jókedvűek, vidámak, erősek és derűsek. Eközben szerinte a másik oldalon bosszúvágyat terjesztenek. Ezért vetemednek arra, hogy bűnözőket gyűjtsenek hordába és uszítsák a fideszes gyűlésekre. Nem a jobbítás szándéka vezetik őket, hanem a gyűlölet – rögzítette. Elmondta, hogy a Fidesz-KDNP országos listáján együtt szerepelnek a vidékiek és a budapestiek, a vállalkozók, Lakitelek, fideszesek és KDNP-sek, a romák, a gazdák. A miniszterelnök szerint a következő országgyűlésben olyan frakciójuk lesz, ami szélesen tudja képviselni a magyar társadalmat, és támasza, szilárd hátországa lehet a nemzeti kormánynak.

Politikai feltételei is voltak annak, hogy valaki a Fidesz listájára kerüljön:

Nemet kell mondani a magyarok kifosztására

Nem járulnak hozzá egy brüsszeli birodalom létrehozásához, ehhez végső soron ugyanis a magyar parlamentnek is hozzá kell járulnia, de a fideszesek nem ültetik trónra se Ursulát, se Manfrédet.

Nemet kell mondaniuk Ukrajna uniós csatlakozására, ugyanis ez sem lehetséges a magyar parlament döntése nélkül.

Nemet kell mondani a háborúra. Az európaiak eldöntötték, ők háborúba mennek, de Magyarországnak ebből ki kell maradnia.



Eddig sem tétlenkedtünk, de holnaptól nincs kifogás, nincs megállás. Nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-ei győzelembe - zárta beszédét Orbán Viktor.