Az országgyűlési választásnak globális tétje is van

Szerző: MTI

2026. február 15. 12:05

Az áprilisi országgyűlési választásnak nemcsak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van - jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tettvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte, Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor

Magyarországnak van esélye a saját útját járni.

Az igazgató szerint a kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétje a szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a következő ciklusban fennmaradjanak-e a különadók. Elmondta,

Orbán Viktor számításai szerint az elmúlt másfél évtizedben mintegy 14 956 milliárd forintot vont el a kormány a nagytőkétől, amelyhez idén további mintegy 1 922 milliárd forint társulhat. Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, ez az összeg jóval meghaladja a Brüsszel által visszatartott uniós források mértékét.

Az elemző hangsúlyozta, a különadók ellenére az érintett multinacionális vállalatok nyereségesek maradtak, a beszedett forrásokból pedig

családtámogatások, a rezsicsökkentés és nagy állami beruházások valósulhattak meg.

Szerinte egy esetleges kormányváltás esetén ezek az adók megszűnnének, ami a jelenlegi támogatási rendszer fenntarthatóságát veszélyeztetné.

Szó esett az ellenzéki reakciókról is, ami kapcsán Mráz Ágoston Sámuel felidézte: a miniszterelnök az évértékelőn azt mondta, hogy nem a Tisza Párt és nem a Demokratikus Koalíció a kormány valódi ellenfele, hanem azok külföldi támogatói. Szerinte az olyan külföldi politikai gesztusok, mint Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter találkozója a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, ezt az értelmezést erősítik.

Az elemző úgy vélekedett, hogy a magyar kormány nemzetközi mozgástere megmaradt,

Magyarország nincs elszigetelve.

"Van, aki Brüsszelnek a szövetségese, ez a Tisza Párt és Magyar Péter, és van, aki az Egyesült Államok szuverenista politikáját próbálja Európában is képviselni, ez pedig a magyar kormány" - fogalmazott.

Kép: wikipedia