Surján László: Amerikából jöttem, mesterségem címere...

Felveti annak lehetőségét, hogy az ellenzék esetleg választási beavatkozással vádolhatná az amerikai külügyminisztert, ugyanakkor ezt politikailag kockázatos lépésnek tartja. Érvelése szerint ha az ellenzék valóban a kormányváltásban bízik, nem érdeke most olyan konfliktust generálni, amely egy esetleges hatalomátvétel után visszaüthetne rájuk.

A látogatást a választási kampánytól függetlenül is kiemelkedő jelentőségű eseményként értékeli, hiszen ritka, hogy amerikai külügyminiszter érkezik Magyarországra.

A szerző három mozzanatot emel ki különösen. Először is azt, hogy Rubiót „csak” államtitkári szinten fogadták, amit a magyar fél önérzetes, de nem ellenséges gesztusaként értelmez: tisztelet az Egyesült Államoknak, de nem alárendelődés. Másodszor Orbán Viktor válaszát hangsúlyozza arra a kérdésre, hogy elfogadná-e egy esetleges választási vereséget. A miniszterelnök a demokratikus váltógazdaság melletti elkötelezettségét erősítette meg, saját, hosszú ellenzéki múltjára hivatkozva bizonyítva, hogy a politikai vereség elfogadása sem idegen tőle. Harmadikként Rubio nyilatkozatát említi arról, hogy egy esetleges kormányváltás után is fennmaradna-e a konstruktív kapcsolat. Bár egyértelmű választ nem adott,

az amerikai külügyminiszter utalt arra, hogy Orbán és Donald Trump személyes viszonya jelentős tényező a két ország kapcsolatában.

Az írás kitér Rubio müncheni kijelentésére is, miszerint az Egyesült Államok nem kíván a „Nyugat menedzselt hanyatlásának” gondnoka lenni.Surján ezt összekapcsolja Orbán korábbi, a Nyugat hanyatlásáról szóló megállapításaival, jelezve, hogy most egy amerikai vezető is hasonló hangot ütött meg. Értelmezése szerint

Rubio az Orbán-kormány stabilitását amerikai érdeknek nevezte, és a Trump–Orbán kapcsolatra hivatkozva támogatást helyezett kilátásba Magyarország számára.

Végül megemlíti a kis moduláris atomerőművekkel kapcsolatos fejleményeket, utalva arra, hogy az ellenzék részéről „blöffnek” minősített elképzelések ügyében is előrelépés történt.