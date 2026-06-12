Izraeli repülőgép miatt rendelt el riadót a magyar légvédelem
Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég
a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja
– közölte a magyar kormányfő csütörtök este a közösségi oldalán.
Magyar Péter bejegyzésében kifejtette, hogy a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv – Prága között közlekedő járat
nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.
A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.
A miniszterelnök hozzátette, hogy a vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően –
a légtérhatárig kísérték az utasszállítót,
amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.
„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – hangsúlyozta Magyar Péter, kiemelve, hogy az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.