Izraeli repülőgép miatt rendelt el riadót a magyar légvédelem

Szerző: MTI

2026. június 12. 09:06

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég

a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja

– közölte a magyar kormányfő csütörtök este a közösségi oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében kifejtette, hogy a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv – Prága között közlekedő járat

nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.

A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően –

a légtérhatárig kísérték az utasszállítót,

amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – hangsúlyozta Magyar Péter, kiemelve, hogy az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.