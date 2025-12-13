Javul a király állapota

Szerző: dailymail

2025. december 13. 06:09

Az uralkodó orvosi kezelése eredményes. Nagy-Britannia királya, Károly tegnap este bejelentette, hogy jelentős lendületet kapott a rák elleni küzdelmében, amit „személyes áldásnak” nevezett.

Egy példa nélküli videóüzenetben a 77 éves Károly azt mondta, hogy

az újévben jelentősen csökkenthető a kezelése.

Bár egyértelművé tették, hogy nem használják a „remisszió” szót, a Buckingham-palota szóvivője megerősítette, hogy Őfelsége „kivételesen jól” reagált a 22 hónappal ezelőtti kezdeti diagnózist követő kezelésre.