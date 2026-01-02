A magyar házelnök részvétet nyilvánított a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és a Svájci Államtanács elnökének
Svájcban tisztázatlan okból keletkezett tűz pusztított az új évet ünneplő emberek között.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki
a svájci Crans Montanában történt, halálos áldozatokat követelő tűzeset
miatt - tájékoztatta az Országgyűlés Sajtóirodája pénteken az MTI-t.
"Mély megrendüléssel értesültem a szilveszter éjszaka Crans Montanában történt súlyos tűzesetről,
amely negyven életet követelt
és több mint százan sérültek meg" - fogalmazott a házelnök Pierre-André Page-nak, a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és Stefan Englernek, a Svájci Államtanács elnökének írt részvétnyilvánításában.
Kövér László a Magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.
A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek.