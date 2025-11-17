Joó István: A valódi tények a Samsung magyarországi beruházásaival kapcsolatban

Szerző: gondola

2025. november 17. 17:33

A Samsung SDI 2016 óta összesen 2.885 milliárd forint, azaz körülbelül 7,5 milliárd euró értékben döntött beruházások végrehajtása mellett Magyarországon, amelyekhez a magyar állam 6,58%-os összesített támogatási intenzitással járul hozzá. Legújabb beruházásával a koreai cég többek között azt is vállalta, hogy 2038 végéig garantálja magyarországi működését, és egy legalább 3.308 fős állományi létszámot tart fenn – hangsúlyozta Joó István kormánybiztos, a HIPA vezérigazgatója.

A Samsung SDI tevékenysége világosan mutatja, hogy Magyarország továbbra is vonzó befektetési környezetet kínál a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő világcégeknek. A jelenlegi projekt valóban 955 milliárd forintos beruházási volument jelent, és ugyancsak igaz, hogy ebből 133 milliárd forint az állami támogatás. Ez azonban alig 14 százalékos támogatási arány, ami jól megtérülő befektetés.

A Samsung SDI a támogatásért cserében több, Magyarország számára hosszú távon is jelentős kötelezettséget vállalt, ezek közé tartozik, hogy

a társaság 2038. december 31-ig szerződés keretében is garantálja magyarországi működését, a 3.308 fős bázislétszámmal együtt, 668 milliárd forint bértömeg kifizetését is vállalja,

a vállalat dolgozóinak pedig átlagosan közel 900 ezer forintos havi bért biztosít, ami kiemelkedő a térségben.

A 2028 végéig megvalósuló beruházással a Samsung SDI jelentősen növeli termelőkapacitását, ezzel párhuzamosan a legújabb technológiát hozza el Magyarországra, amellyel európai és amerikai autóipari partnereket szolgál ki, erősítve Magyarország szerepét az elektromobilitási értékláncban. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez a nagyberuházás nemcsak komoly gazdaságélénkítő és iparfejlesztési hatást fejt ki, hanem az ipari szereplők és a felsőoktatás egyre szélesebb kooperációját is ösztönzi, hiszen a vállalat már évek óta együttműködik például az Óbudai Egyetemmel.

A Samsung SDI 2016 óta összesen 2.885 milliárd forint (7,5 milliárd euró) értékben hajtott és hajt végre beruházásokat Magyarországon, amelyekhez a magyar állam 6,58%-os összesített támogatási intenzitással járul hozzá. Ez nemzetközi összehasonlításban kifejezetten mérsékelt aránynak számít, ráadásul stratégiai jelentőségű, high-tech projektekről van szó, amelyek egy teljesen új, és a fenntartható mobilitáshoz elengedhetetlen ágazatban emelik a legfontosabb szereplők közé Magyarországot. A Samsung SDI két kutatás-fejlesztési projektet is indított hazánkban, az elsőt 2017-ben, a másodikat 2021-ben.