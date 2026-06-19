Kánikula - Ivókutak is frissítést kínálnak a nagy melegben Budapesten

Szerző: MTI

2026. június 19. 14:07

A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása; Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI megkeresésére pénteken.

Tájékoztatójuk szerint

az ivókutak pontos helyét már a BudapestGO alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni.

A Főpolgármesteri Hivatal azt írta, hogy a Budapesti Közművek (BKM) valamennyi érintett divíziója előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat: az FKF a locsolójárműveket indít, a FŐKERT öntözési és árnyékolási programokat működtet, a FŐTÁV pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre.

A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését.

A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is

- írták.

Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a "hőkeret" menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek.

A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a fővárosi intézmények és közszolgáltatók "nagyon széles körű védelmi protokollt" alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme.